Канчельскис: «Краснодар» удивляет каждый год, но первое место не занимает»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мыслями относительно игры «Краснодара» в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги.
«Краснодар» удивляет каждый год, только первое место не занимает. Важно то, как закончит сезон. Будем удивляться, если в конце сезона они займут первое место», - приводятся слова эксперта на страницах «Чемпионата».
В рамках 12-го тура Российской премьер-лиги краснодарский клуб на выезде встречался с московским «Спартаком». Подопечные Мурада Мусаева одержали победу над «красно-белыми» со счетом 3:0. После этого успеха «быки» набрали 30 баллов и занимают первую строчку в таблице РПЛ.
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