Жоаозиньо ответил, нужен ли Дуглас Сантос сборной России

Бывший футболист «Краснодара» Жоаозиньо отреагировал на натурализацию бразильского защитника «Зенита» Дугласа Сантоса. Игрок получил российский паспорт.
«Будет ли он играть в сборной России? Такие футболисты, как Дуглас, нужны любой сборной. Он один из лучших игроков в РПЛ. Так что сборной России он нужен», - приводит слова Жоаозиньо Sport24.
Напомним, что Дуглас защищает цвета краснодарского коллектива с 2019 года. Срок действующего трудового договора 30-летнего футболиста с «сине-бело-голубыми» рассчитан до конца июня 2027-го. Трансферная стоимость защитника оценивается в 12 миллионов евро.
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