Сантос не потеряет статус легионера в РПЛ сразу же

Президент России Владимир Путин издал указ, которым предоставил российское гражданство защитнику «Зенита» Дугласу Сантосу. При этом бразилец не сразу потеряет статус легионера в Российской премьер-лиге.

Как сообщает «Чемпионат», ссылаясь на знакомый с ситуацией источник, процесс смены спортивного гражданства Сантоса будет долгим. Скорее всего, защитник потеряет статус легионера не раньше, чем весной следующего года.

Дуглас Сантос является игроком «Зенита» с лета 2019 года после перехода из немецкого «Гамбурга». На текущий момент питерская команда располагается на второй позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.