Погребняк объяснил, для чего Дзюба пришёл в «Акрон»

Экс-форвард «Зенита» Павел Погребняк высказался об игре нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы.

«Дзюба пришел в «Акрон» с одной целью — стать лучшим бомбардиром страны и помочь команде в РПЛ. С этой задачей он справится», — приводит слова Погребняка Metaratings.

Эксперт признался, что не видит причин, по которым Дзюба не мог бы побить рекорд, ведь сейчас он в полном порядке, несмотря на то, что ему уже 36 лет.

За свою длительную карьеру Дзюба забил 230 голов. До рекорда Александра Кержакова ему осталось забить всего три мяча.

Трудовой договор Дзюбы с «Акроном» рассчитан до лета следующего года.