Игнатов оценил игру Кордобы

Атакующий хавбек «Спартака» Михаил Игнатов высказался об игре нападающего «Краснодара» Джона Кордобы.

«Он очень хороший нападающий. Он большой. В рамках России он самый большой, но в мире есть и другие такие большие», — приводит слова Игнатова «РБ Спорт».

При этом Игнатов не стал отвечать на вопрос о том, хотел бы он увидеть Кордобу в «Спартаке».

Напомним, минувшим летом «красно-белые» хотели приобрести 31-летнего колумбийца, но не смогли договориться с его агентами.

В этом сезоне Кордоба провел 12 матчей во всех турнирах, шесть раз поразил ворота соперников и оформил четыре ассиста.