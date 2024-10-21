Игрок «Краснодара» Са: Все надеются, что Кордоба останется в команде

Вингер «Краснодара» Виктор Са высказался о возможном уходе нападающего команды Джона Кордобы.

Са заявил, что Кордоба является очень важным футболистом для «Краснодара», и это видно в каждом матче, даже если он не забивает.

— Не знаю, что будет в будущем, но все в команде надеются, что Кордоба останется в «Краснодаре». Его роль крайне велика, — приводит слова бразильца Legalbet.

В текущем сезоне Кордоба появился на поле в 12 матчах с учетом всех турниров, забил шесть мячей и сделал четыре голевых паса.

Напомним, трудовой договор 31-летнего колумбийца с клубом истекает следующим летом.