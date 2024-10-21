Масалитин объяснил, почему «Спартак» проиграл «Краснодару»

Экс-футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказался о разгромном поражении «Спартака» от «Краснодара». Игра 12-го тура чемпионата России завершилась со счетом 0:3.

— Тактически Мусаев переиграл Станковича полностью. Понятно, что Станкович хотел как лучше, но его схема не сработала, — приводит слова Масалитина «Газета.Ру».

После результатов 12-го тура чемпионата России «Спартак» находится на шестой позиции в турнирной таблице, имея в копилке 19 очков. «Краснодар» является лидером РПЛ, имея на счету 30 баллов.

В следующем туре «красно-белые» отправятся на выезд к «Пари НН», а «Краснодар» столкнется в Самаре с «Крыльями Советов».