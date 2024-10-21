Деменко - о прошедшем туре РПЛ: «Краснодар» показал идеальную игру, а «Спартак» усложнил себе жизнь»

Футбольный эксперт Максим Деменко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о главных событиях 12-го тура РПЛ.

- Начнем с матча тура. Какие главные выводы можно сделать из поражения «Спартака» «Краснодару»?

- «Краснодар» лучше подготовился к игре. Он быстрее все делал. И физически команда хорошо выглядела. Было очень важно, как соперники подойдут к этой встрече после паузы, потому что футболисты уезжали в сборные. Особенно футболисты «Краснодара». Но южане показали идеальную игру. Они все делали на опережение, максимально прессинговали и в первом тайме вообще ничего не дали сделать «Спартаку». Если бы хозяева забили, может, что-то поменялось бы. А когда «быки» оформили второй гол, стало ясно, что команда Станковича не победит.

- Как оцените чемпионские перспективы «Краснодара»?

- Пока рано говорить, но команда показывает, что максимально готова к борьбе за чемпионство. Ошибки есть, но в целом все хорошо. Сейчас мне «Краснодар» больше нравится, чем прошлогодний. Команду, по сути, собирал Ивич, но Мусаев привнес что-то свое. При нем ребята играют уверено. Он не боится менять лидеров. Это говорит об уверенности и конкуренции футболистов.

- «Спартак» уже не выберется из середины таблицы?

- Было важно выиграть у южан. Тогда «красно-белые» приблизились бы к лидирующим клубам. От первого места было бы отставание 6-7 очков, и было бы гораздо проще. Но сейчас игра не очень ладится, и мы видели, как эмоционально реагировали ребята, когда их меняли. «Спартак» усложнил себе жизнь после этого поражения. Думать о чемпионстве трудно. Тем более, если уступать конкурентам.

- Поражение «Локомотива» от «Химок» как восприняли?

- Не ожидал этого. Приятно смотреть наш чемпионат, потому что любая команда из нижней части таблицы может создать проблемы любому лидеру. Эти клубы опасны. Матчи против них получаются тяжелые. Аутсайдеры создают конкуренцию.

- «Локомотив» еще в золотой гонке или посыплется?

- Возможно, наоборот, команда взбодрится, а могут начаться проблемы.

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- Сенсацию в Химках обеспечил не только дубль Бакаева, но и отличный дебют в основе Джикии. Какими видите перспективы «Химок»?

- Такие клубы, как «Акрон», «Химки», бьются за выживание. Один удачный матч может поднять команду на десятое место. Бьются все за каждое очко.

- У «Динамо» на длительный срок выбыли два ключевых игрока – Майсторович и Лаксальт. Ожидать падения результатов?

- Надеюсь, есть футболисты, которые их заменят. Для этого и создана конкуренция. В любом случае «бело-голубые» являются претендентами на медали и будут за них биться. Потери очков у «Краснодара» и «Зенита» еще будут.

- Ни Ганчаренко, ни Слишкович со своими новыми командами не смогли победить. Что об этом думаете?

- «Ростов», с которым играла команда Ганчаренко, ушел от поражения на последних минутах за счет пенальти. «Пари НН» неплохо смотрелся. Возможно, произошла встряска из-за прихода нового тренера, но ребята показали, что готовы к борьбе. А «Крылья Советов» вели по ходу встречи с «Оренбургом», но команда Слишковича не остановилась, билась до конца. В итоге вырвала ничью, а могла и еще забить. Для тренеров-дебютантов самое главное, что они не проиграли.

Елена Григорьевская