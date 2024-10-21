Пономарёв: «Дайте другого тренера «Спартаку»

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о возможном увольнении Деяна Станковича с поста главного тренера «Спартака».

Эксперт считает, что футболисты «Спартака» просто не умеют действовать персонально, не могут читать игру, поэтому нет перехватов и проблемы в зонах.

— Освободите их от этой работы, дайте другого тренера — и все будет в порядке, — цитирует Пономарёва «Газета.Ру».

Напомним, Станкович возглавил «Спартак» минувшим летом, подписав контракт с московским клубом на два года.

После 12 туров «красно-белые» занимают шестую строчку в чемпионате России, имея на счету 19 баллов.