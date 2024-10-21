Пономарёв: «Абену вообще нельзя допускать к футболу близко»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв высказался об игре защитника «Спартака» Миенти Абены.

«Абену вообще нельзя допускать к футболу близко. Пускай идет на борцовский ковер и борется там. Он не футболист, он просто борец», — цитирует Пономарёва «Газета.Ру».

Эксперт заявил, что Абена постоянно хватал Кордобу за майку и трусы, за это его должны были выгнать с поля.

В 12-м туре чемпионата России «Спартак» крупно проиграл «Краснодару» со счетом 0:3. Абена неудачно сыграл в эпизодах с первыми двумя голами и был заменен уже в перерыве.

Напомним, Абена перешел в «Спартак» минувшим летом из «Ференцвароша». Покупка защитника обошлась российскому клубу в 1,2 млн евро.