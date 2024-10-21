Непомнящий сравнил Батракова с Дзагоевым

Известный тренер Валерий Непомнящий ответил на вопрос, кого ему напоминает полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков.

«Ой, так сразу и не скажешь. Дзагоева? Я же помню дебют Алана! Парень принимал решения на два хода вперёд. Заранее знал, как будет развиваться атака. Но мне кажется, что Батраков даже универсальнее, у него пошире диапазон», - цитирует Непомнящего «Спорт-Экспресс».

Алексею Батракову 19 лет. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают полузащитника в 5 миллионов евро. В чемпионате России сезона 2024/2025 Батраков провёл 19 официальных матчей, в которых записал на свой счёт семь голов и шесть голевых передач на партнёров.

«Локомотив» на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.