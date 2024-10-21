Пономарёв нашёл виновника разгромного поражения «Спартака»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о крупном поражении «Спартака» от «Краснодара» (0:3) в 12-м туре чемпионата России.

Эксперт признался, что не ожидал такого исхода и такой ужасной игры от «Спартака». По его мнению, это было тренерское поражение.

«Станкович запутался сам — зачем-то трех центральных защитников поставил, ребята бы сами разобрались», — приводит слова Пономарёва «Газета.Ру».

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, имея на своем счету 19 очков.

22 октября «красно-белые» проведут кубковый матч против махачкалинского «Динамо». Начало игры запланировано на 18:30 по мск.