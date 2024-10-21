«Динамо» отказалось от Антона Миранчука – названа причина

По итогам летнего трансферного окна полузащитник Антон Миранчук подписал контракт со швейцарским клубом «Сьон». При этом футболист мог оказаться в московском «Динамо». Стороны далеко зашли в переговорном процессе, но сделка не состоялась. Причина – финансовые требования Миранчука.

«Миранчук требовал очень большую зарплату из‑за того, что за его трансфер не нужно было платить, так как он был свободным агентом. Большой оклад Антона мог сказаться на ситуации в коллективе, поэтому руководство отказалось от подписания», - комментарий источника приводит «Матч ТВ».

Напомним, что до подписания трудового соглашения со «Сьоном» Антон Миранчук провёл несколько месяцев в статусе свободного агента. По завершению сезона 2023/2024 у полузащитника истёк срок трудового соглашения с «Локомотивом».