Петржела: «Зачем в сборной России бразилец?»

Властимил Петржела, который в своё время тренировал «Зенит», высказался о получении гражданства России защитником питерской команды Дугласом Сантосом. По словам Петржелы, он плохо относится к такой ситуации.

«Плохо отношусь к тому, что Сантос получил паспорт РФ. Мне такое не нравится. В российской сборной должны играть российские ребята. Зачем там бразилец? Пусть бразильцы играют в своей команде, а не в сборной России», - цитирует Петржелу Sport24.

Дуглас Сантос играет за «Зенит» с лета 2019 года после трансфера из «Гамбурга». С тех пор бразильский футболист провёл за питерскую команду 198 официальных матчей, в которых записал на свой счёт семь голов и 33 результативных паса на партнёров.