Непомнящий не понимает: «Зачем «Зенит» позвал Соболева?»

Известный тренер Валерий Непомнящий дал комментарий по поводу решения «Зенита» подписать нападающего Александра Соболева в летнее трансферное окно. По словам Непомнящего, он не понимает питерский клуб в этой ситуации.

«Зачем они позвали Соболева? Есть Кассьерра, купили Лусиано. Да и Сергеев выходил на замену и забивал. Зачем им ещё и Соболев потребовался? А как болельщики «Зенита» восприняли приход игрока... Вы же сами всё видите», - цитирует Непомнящего «Спорт-Экспресс».

В то же время Непомнящий отметил, что Соболев сам сделал свой выбор. Тренер пожелал футболисту удачи.

После перехода в «Зенит» Александр Соболев провёл семь матчей, в которых записал на свой счёт один гол и один результативный пас на партнёра.