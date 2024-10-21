Тормена раскрыл причины победной серии «Краснодара»

Центральный защитник «Краснодара» Витор Тормена ответил на вопрос о том, в чёт секрет победной серии «Краснодара».

Победа в минувшем туре РПЛ над «Спартаком» позволила «быкам» продлить успешную серию до девяти матчей.

— В первую очередь, это, конечно, работа. Командный подход к цели очень важен. Все в «Краснодаре» работают на максимум своих возможностей, — приводит слова Тормены Legalbet.

По итогам 12 сыгранных матчей «Краснодар» находится на вершине турнирной таблицы чемпионата России. В копилке команды Мурада Мусаева 30 баллов.

В 13-м туре РПЛ кубанский клуб сыграет на выезде с «Крыльями Советов».