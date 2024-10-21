Шавло: «У Карпина нет необходимости вызывать Дугласа Сантоса в сборную России»

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал указ о получении бразильским защитником «Зенита» Дугласом Сантосом российского гражданства.

- Сегодня защитник «Зенита» Дуглас Сантос получил российское гражданство и теоретически может играть за сборную России. Как вы к этому относитесь?

- Не знаю, кто это решал. Наша сборная сейчас нигде не участвует, какое это имеет значение? Дугласу Сантосу уже 30 лет. Надо своих игроков воспитывать, а мы натурализовываем легионеров. Видимо, это сделано для того, чтобы в «Зените» он мог не считаться легионером. Для сборной России, это, конечно, усиление, но она сейчас не нуждается в этом. Надо воспитывать молодых российских футболистов, пока есть время и возможность. И тогда через два – три года мы получим команду, которая, если разрешат, могла бы участвовать в финальных стадиях чемпионатов мира и Европы. А бразильцы сегодня здесь, а завтра уедут. Сколько уже было таких случаев, когда мы давали паспорт, а футболист не играл в сборной России и этот паспорт был ему не нужен.

- Но были примеры Марио Фернандеса и Гилерме, которые играли за нашу сборную и приносили пользу.

- Если возраст позволяет, и игрок действительно хочет защищать цвета нашей команды – это одно. А если он получил паспорт только для того, чтобы не считаться в клубе легионером – другое. Малком тоже получил российское гражданство, и где он сейчас? Разве он выступает за нашу сборную? Нет.

- Наставник сборной России Валерий Карпин будет вызвать Сантоса на сборы, как думаете?

- Пусть он принимает решение, но я не думаю, что он вызовет Дугласа Сантоса. С моей точки зрения в этом нет никакой необходимости. Причем как для сборной, так и для футболиста. Мы пойдем не по тому пути, если будет натурализовывать легионеров. Нам надо своих ребят воспитывать.

- Считаете ли вы Сантоса самым сильным легионером на своей позиции в РПЛ? И по силам ли нашим ребятам выиграть конкуренцию у Сантоса в сборной? Круговой, например, ушел в ЦСКА из-за того, что не имел возможности играть.

- Это ясно: игроки будут уходить, потому что у них есть амбиции. Пусть в «Зените» и платят больше, чем в других клубах РПЛ. Но футболисты хотят играть. И это верное решение. Круговой правильно сделал. Мы видим, что он играет в ЦСКА, забивает и является одним из ведущих футболистов.

Елена Григорьевская