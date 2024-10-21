Агент Дугласа Сантоса: «Получение гражданства — это естественный процесс его этапа жизни»

Тиаго Фрейтас, представитель защитника «Зенита» Дугласа Сантоса, в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о получении игроком российского гражданства.

— Дуглас много лет живет в России и любит эту страну. Получение гражданства — это естественный процесс его этапа жизни. Все идет своим чередом, — сказал агент.

Напомним, 30-летний Сантос выступает за «Зенит» с 2019 года. В этом сезоне игрок появился на поле в 17 матчах во всех турнирах и сделал четыре голевых паса.

Контракт защитника с «Зенитом» рассчитан до конца июня 2027 года. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость бразильца в 12 млн евро.

В «Зените» рассказали, будет ли Сантос считаться легионером после получения российского гражданства