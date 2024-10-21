Сперцян рассказал, был ли у Кордобы особый настрой на «Спартак»

Хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян ответил на вопрос о том, был ли у нападающего команды Джона Кордобы особый настрой на игру со «Спартаком».

Встреча 12-го тура Российской премьер-лиги завершилась крупной победой «быков» со счетом 3:0. Кордоба провел на поле 89 минут, но результативными действиями не отметился.

— Думаю, особый настрой на эту игру был у всей команды, а не только у Кордобы. Не могу выделить только Джона в этом плане, — приводит слова Сперцяна Legalbet.

В нынешнем сезоне 31-летний Кордоба принял участие в 12 матчах во всех турнирах, забил шесть мячей и стал автором четырех ассистов.

После 12 туров «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 30 очков.