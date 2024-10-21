Тарханов отреагировал на российское гражданство защитника «Зенита» Дугласа Сантоса

Известный российский тренер Александр Тарханов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал указ о получении бразильским защитником «Зенита» Дугласом Сантосом российского гражданства.

- Сегодня защитник «Зенита» Дуглас Сантос получил российское гражданство и теоретически может играть за сборную России. Как вы к этому относитесь?

- Нормально, если человек хочет выступать за Россию. Наверное, в сборную Бразилии ему сложнее пробиться. А так он сможет помочь нашей команде в международных матчах, когда нас туда допустят, а пока может играть товарищеские встречи.

- Российские гражданство Сантоса больше в интересах «Зенита», которому нужно лишнее место легионера?

- Наверное, это тоже учитывали.

- Считаете Сантоса самым сильным легионером на своей позиции в РПЛ?

- Это сильный защитник. Мне он нравится.

- Круговой не выдержал конкуренции с ним и ушел в ЦСКА.

- Да. Он неплохо сейчас выглядит. Думаю, в сборной Круговой сможет конкурировать с Сантосом. Почему нет? Выиграет ли конкуренцию? Все возможно. Еще неизвестно, будет ли Сантос играть за нашу сборную. Может, он уедет.

- Как вообще относитесь к идее натурализации?

- Так принято во всем мире. Я нормально отношусь к этому, если есть желание играть за ту страну, в которой ты выступаешь, почему нет? Сантос здесь раскрылся и хорошо играет.

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- Примеры Марио Фернандеса и Гилерме, которые играли за нашу сборную, считаете успешными?

- Марио участвовал на чемпионате мира в составе нашей национальной команды. Это успешный пример. Мне нравилось, как он выступал в сборной. В бразильскую - он никогда бы не попал, а у нас попал и провел матчи на мундиале.

- Стоит ли Сантоса привлекать к товарищеским встречам?

- Почему нет, если у него будет желание? Всегда надо проверить футболиста.

Елена Григорьевская