Абаев включил Лунёва в список лучших вратарей РПЛ

Экс-голкипер «Локомотива» Илья Абаев поделился комментарием об игре вратаря столичного «Динамо» Андрея Лунёва.

Абаев считает, что после отъезда Сафонова в Европу Лунёв является одним из самых надежных и сильных вратарей в РПЛ.

— Лунёв хороший опыт получил в Европе. Он удачно к динамовскому двору пришелся. Думаю, он еще долго будет играть за «бело-голубых», — приводит слова Абаева Legalbet.

Напомним, 32-летний Лунёв присоединился к «Динамо» перед началом текущего сезона. На счету игрока 12 выходов на поле в футболке московской команды, 12 пропущенных мячей и четыре «сухих» результата.