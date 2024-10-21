Игнатов объяснил, как «Спартаку» отыграть отставание от лидера РПЛ

Полузащитник московского «Спартака» Михаил Игнатов ответил на вопрос о том, как команде отыграть отставание от лидирующего «Краснодара».

— Нам просто нужно настраиваться на каждый следующий матч и забирать в них по три очка, — приводит слова Игнатова Legalbet.

После 12 сыгранных туров «Спартак» занимает шестую строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в копилке 19 баллов. Отставание «красно-белых» от первой позиции составляет 11 очков.

В ближайшем туре подопечные Деяна Станковича встретятся в гостях с «Пари НН». Игра между командами пройдет 27 октября. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 14:15 по столичному времени.