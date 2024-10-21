Журавель назвал виновного в разгроме «Спартака» от «Краснодара»

Спортивный комментатор Тимур Журавель прокомментировал крупное поражение московского «Спартака» от «Краснодара» в поединке 12-го тура Российской премьер-лиги. «Красно-белые» проиграли на своем поле со счетом 0:3.
«Это абсолютно поражение Станковича. Он это и признал в интервью после игры. Не знаю, как вы, а я не вижу разницы между Абаскалем и Станковичем», - говорится в социальных сетях Журавеля.
Напомним, что сербский специалист занял пост главного тренера «красно-белых» после завершения сезона-2023/2024. По итогам 12 туров текущего розыгрыша Российской премьер-лиги «народная команда» с 19 баллами занимает шестое место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 11 очков.
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