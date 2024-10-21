Радимов отреагировал на натурализацию Дугласа Сантоса

Экс-футболист петербургского «Зенита» и сборной России Владислав Радимов прокомментировал новость о получении российского гражданства защитником Дугласом Сантосом.
«Он в России живет пять лет, является капитаном команды. Если ему нравится тут, и он захотел паспорт - я только за. Пусть весь мир видит, что люди хотят жить в нашей стране», - приводятся слова эксперта на страницах «Спорт-Экспресса».
Напомним, что Дуглас защищает цвета петербургского коллектива с 2019 года. В общей сложности он поучаствовал в 198 поединках «сине-бело-голубых», в которых записал на свой счет семь забитых мячей и 33 голевые передачи. Контракт 30-летнего футболиста с питерцами истекает летом 2027 года.
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