Агкацев: «В этом сезоне «Краснодар» не допустит таких ошибок, как в том году»

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев высказался о готовности бороться за золотые медали Российской премьер-лиги.

— Мы стали ментально сильнее. У нас появился опыт прошлого сезона, который нам помогает. В этом сезоне мы не допустим таких ошибок, как в том году, — приводит слова Агкацева «Матч ТВ».

По мнению голкипера, в текущем сезоне у «Краснодара» больше шансов на трофей, чем в прошлом году.

После 12 сыгранных туров кубанский клуб находится на вершине турнирной таблицы чемпионата России. В копилке команды 30 зачетных баллов. Отрыв «быков» от ближайшего преследователя составляет одно очко.

В следующем туре РПЛ «Краснодар» встретится в гостях с «Крыльями Советов».