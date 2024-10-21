Нигматуллин объяснил, почему Дуглас Сантос не нужен сборной России

Экс-вратарь московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал известие о натурализации бразильского защитника «Зенита» Дугласа Сантоса.
«Нет необходимости вызывать Сантоса в сборную. Нет таких соперников, чтобы натурализовать иностранцев, которые будут занимать место доморощенных футболистов», - приводятся слова Нигматуллина на страницах «Чемпионата».
После получения российского гражданства Дуглас не будет считаться легионером в РПЛ и может получить вызов в сборную России.
В нынешнем сезоне Премьер-лиги 30-летний бразилец принял участие в 12 поединках, отметившись тремя голевыми передачами.
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