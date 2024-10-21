Ветеран «Спартака»: «Краснодар» не показался чемпионской командой»

Экс-игрок московского «Спартака» Юрий Гаврилов поделился мнением о «Краснодаре» после гостевой победы над «красно-белыми» в рамках 12-го тура чемпионата России. «Быки» уверенно выиграли на «Лукойл Арене» со счетом 3:0.

«Ни одна, ни другая команда ничего не показала. Всё, что реализовал «Краснодар» - ошибки «Спартака». «Краснодар» не показался чемпионской командой», - передает слова Гаврилова «РБ Спорт».

Краснодарский клуб является лидером Российской премьер-лиги. Подопечные Мурада Мусаева набрали 30 баллов и опережают идущий вторым петербургский «Зенит» на одно очко. На третьей позиции с 27 набранными очками располагается московский «Локомотив».