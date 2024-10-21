Семшов: «Барко - легионер второго класса»

Экс-футболист национальной сборной России Игорь Семшов прокомментировал эмоции полузащитника московского «Спартака» Эсекьеля Барко после замены в поединке с «Краснодаром» в рамках 12-го тура чемпионата России.

«Эмоции Барко, я считаю, совсем непозволительны. Нужно уважать нашу страну. Легионер второго класса. Так нельзя себя вести», - передает слова Семшова «Советский спорт».

Напомним, что поединок «Спартака» и «Краснодара» состоялся на стадионе «Лукойл Арена» и завершился поражением «красно-белых» со счетом 0:3. После этого матча «народная команда» с 19 баллами располагается на шестой позиции в таблице и отстает от лидирующих «быков» на 11 очков.