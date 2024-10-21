Ловчев обратился к Станковичу: «Тренер, вы можете научить их играть коллективно?»

Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев не поддержал призывы уволить главного тренера «красно-белых» Деяна Станковича.

Эксперт заявил, что не выступает за очередную смену тренера и разгон всей команды. Кроме того, Ловчев обратился к самому Станковичу.

«В одной игре это Денисов творит, в другой — Абена. Тренер, вы можете научить их играть коллективно?» — цитирует Ловчева «Матч ТВ».

После 12 туров «Спартак» занимает шестую строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 19 очков. Отставание «красно-белых» от лидера составляет уже 11 зачетных баллов.

В следующем туре РПЛ «Спартак» встретится в гостях с «Пари НН».