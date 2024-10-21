Стало известно, нужен ли Пиняев «Спартаку»

Появилась новая информация о возможном переходе вингера «Локомотива» Сергея Пиняева в «Спартак».

Ранее сообщалось, что «Спартак» может обменять Антона Зиньковского на Пиняева ближайшей зимой.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», «Спартак» не заинтересован в приглашении Пиняева этой зимой. В спортивном департаменте полагают, что усиления требуют другие позиции

В нынешнем сезоне 19-летний Пиняев появился на поле в 15 матчах во всех турнирах, забил пять мячей и оформил три ассиста.

Контракт Пиняева с «Локомотивом» рассчитан до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 млн евро.