«Акрон» сделал заявление по Дзюбе

Пресс-служба тольяттинского «Акрона» отрапортовала о результатах медицинского обследования нападающего команды Артёма Дзюбы.

Как информирует клуб, у 36-летнего центрфорварда диагностировано повреждение задней поверхности бедра. Дзюба получил травму на старте поединка 12-го тура чемпионата России против петербургского «Зенита» (0:5). Он был вынужден покинуть поле.

«Акрон» подчеркивает, что Артём начал процесс восстановления под присмотром врачей. В клубе рассчитывают, что Дзюба вскоре вернется в общую группу.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги нападающий провел пять поединков, в которых отметился одним голом и тремя ассистами.