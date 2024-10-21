В «Зените» рассказали, будет ли Сантос считаться легионером после получения российского гражданства

Бразильский защитник и капитан «Зенита» Дуглас Сантос получил российское гражданство. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «сине-бело-голубых».

— Игрок перестанет считаться легионером после получения разъяснений от ФИФА, — отметила пресс-служба клуба.

Напомним, Сантос выступает за «Зенит» с 2019 года. В текущем сезоне он появился на поле в 17 матчах во всех турнирах и стал автором четырех результативных передач.

Контракт 30-летнего Сантоса с «Зенитом» будет действовать до 2027 года. Согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 12 миллионов евро.