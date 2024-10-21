Корнеев подержал выдачу российского гражданства Дугласу Сантосу

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев высказался о получении защитником «Зенита» Дугласом Сантосом паспорта РФ.

«Здорово, что Дуглас Сантос получает российское гражданство, это прекрасное событие для России», — заявил Корнеев Metaratings.

Специалист отметил, что Сантос на протяжении долгого времени является капитаном «Зенита», это футболист высокого уровня с сильным характером.

В текущем сезоне 30-летний бразилец появился на поле в 17 матчах с учетом всех турниров, в которых сделал четыре результативные передачи.

Действующий трудовой договор Сантоса с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года.