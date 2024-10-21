Мостовой — о стажировке: «Они должны умолять, чтобы я пришёл к ним!»

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о сорвавшейся стажировке в «красно-белом» клубе.

Ранее стало известно, что «Спартак» отказался принимать на стажировку Мостового после его резких высказываниях в СМИ.

Эксперт заявил, что ему отказал не «Спартак», а какие-то люди, работающие в клубе. Он отметил, что вообще первым отказал «Спартаку», так как попал в больницу.

«И вообще — меня никто из клубов звать не должен! Ни «Сельта», никто! Что значит позовут? Они должны умолять, чтобы я пришел к ним!» — приводит слова Мостового Sport24.

Напомним, на данный момент 56-летний Мостовой проходит обучение в тренерской Академии РФС. В ходе курса ему требуется пройти стажировку в одном из клубов.