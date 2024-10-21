Денис Попов: «Спартак» мог с «Краснодаром» и вничью сыграть»

Бывший нападающий московского ЦСКА Денис Попов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым подвёл итоги матча «Спартак» – «Краснодар» (0:3) в двенадцатом туре РПЛ.

- Отчасти, может, и ожидаемый результат, хотя моменты были у «Спартака» в конце, могли и вничью сыграть. Но есть проблемы в обороне, причём серьёзные. В плане как индивидуальных действий, так и групповых и вообще командных взаимодействий. Игроки меняются, схемы меняется – Станковича это тоже не устраивает, он ищет разные сочетания и варианты. Как наладит «Спартак» игру в обороне, так и станет претендовать на что-то серьёзное, а пока тяжело ему это делать.

«Краснодар» на протяжении многих лет планомерно идёт к поставленным целям, не делая резких движений. Его не лихорадит. Там есть определённый стиль и костяк, а новых футболистов внедряют в состав точечно. В «Спартаке» же несколько лет подряд меняются тренеры и футболисты. Понятно, что ни к чему хорошему это не приводит. Для высоких результатов нужна стабильность и сыгранность квалифицированных футболистов, – отметил Попов.

У «Краснодара» девять подряд побед в рамках РПЛ, тогда как у «Спартака» лишь один выигрыш в пяти последних турах чемпионата.