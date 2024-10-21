Давыдов: Не вижу чемпионского потенциала у «Спартака»

Воспитанник «Спартака» Денис Давыдов ответил на вопрос о чемпионских перспективах «красно-белых» в текущем сезоне.

— Мне не нравятся трансферы «Спартака», кто туда пришел и кто этим сейчас руководит. К большому сожалению, я от этой команды чемпионства не жду, да и потенциала не вижу, — приводит слова Давыдова «РБ Спорт».

После 12 туров «Спартак» находится на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата России. В копилке команды Деяна Станковича 19 зачетных баллов. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 11 очков.

Следующим соперником «Спартака» в РПЛ станет «Пари НН». Матч пройдет 27 октября в Нижнем Новгороде.