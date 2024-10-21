Мойзес высказался о борьбе в РПЛ

Футболист ЦСКА Мойзес дал комментарий по поводу борьбы за чемпионский титул Премьер-лиги. У бразильца спросили, могут ли «армейцы» в турнирной таблице догнать «Зенит» и «Краснодар».

«Ещё ничего не решено. В том числе ни «Краснодар», ни «Зенит», ни «Локомотив» не думают, что дело сделано. Ни мы, ни «Спартак» - никто не думает, что борьба закончена. Этот чемпионат отличается огромным накалом борьбы», - цитирует Мойзеса «Матч ТВ».

На текущий момент, после двенадцати сыгранных туров, ЦСКА располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. От первого «Краснодара» команда Марко Николича отстаёт на семь очков, а от второго «Зенита» - на шесть.

Ближайший матч чемпионата ЦСКА проведёт в субботу, 26 октября, - против «Факела» на своём поле.