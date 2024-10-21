Рязанцев признался, что всегда хотел бы видеть «Спартак» на лидирующих позициях

Экс-футболист «Рубина» и «Зенита» Александр Рязанцев поделился комментарием о популярности «Спартака» в России.

По мнению эксперта, «Спартак» всегда будет востребован и у него всегда будет свой зритель.

— Хочется, чтобы «Спартак» всегда был на лидирующих позициях, потому что ажиотаж на играх с участием «красно-белых» всегда большой, — цитирует Рязанцева Metaratings.

По итогам 12 сыгранных туров «Спартак» находится на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата России, имея в копилке 19 очков.

В следующем туре «красно-белые» встретятся на выезде с «Пари НН». Игра между командами состоится 27 октября.