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Рязанцев признался, что всегда хотел бы видеть «Спартак» на лидирующих позициях

21 Октября 2024 • 15:30 Комментировать
Пари НН
...
Спартак Москва
27.10 14:15

Экс-футболист «Рубина» и «Зенита» Александр Рязанцев поделился комментарием о популярности «Спартака» в России.

По мнению эксперта, «Спартак» всегда будет востребован и у него всегда будет свой зритель.

— Хочется, чтобы «Спартак» всегда был на лидирующих позициях, потому что ажиотаж на играх с участием «красно-белых» всегда большой, — цитирует Рязанцева Metaratings.

По итогам 12 сыгранных туров «Спартак» находится на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата России, имея в копилке 19 очков.

В следующем туре «красно-белые» встретятся на выезде с «Пари НН». Игра между командами состоится 27 октября.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Рязанцев

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