Кечинов рассказал, что нужно «Спартаку» для повышения шансов на чемпионство

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов высказался о положении дел в команде. По мнению Кечинова, для борьбы за чемпионство московской команде не подходит нападающий Шамар Николсон.

«С уходом Соболева «Спартаку» нужен фактурный нападающий для разнообразия в атаке. Есть маленький и юркий Угальде, а должен быть ещё крупный нападающий наподобие Кордобы», - цитирует Кечинова «Чемпионат».

«Спартак» после двенадцати сыгранных туров Премьер-лиги располагается на шестой строчке в турнирной таблице. От лидирующего «Краснодара» команда Деяна Станковича отстаёт на одиннадцать зачётных баллов.