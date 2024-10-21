В «Химках» отреагировали на информацию о долге перед «Оренбургом» за трансфер Веры

Инвестор «Химок» Туфан Садыгов высказался о ситуации с переходом в клуб аргентинского полузащитника Лукаса Веры.

Ранее президент «Оренбурга» Василий Еремякин сообщил, что клуб все еще не получил денег от «Химок» за продажу Веры и подал иск в палату по разрешению споров РФС.

— Оплата там была раздроблена на несколько частей. Возможно, с нашей стороны была какая‑то задержка. Но мы уверены, что все задолженности будут погашены, — приводит слова Садыгова «Матч ТВ».

Специалист отметил, что «Химки» никогда никого не обманывали, но иногда бывают технические моменты.

В составе подмосковного клуба Вера провел 12 матчей в чемпионате России, отметился одним забитым голом и стал автором одного ассиста.