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В «Химках» отреагировали на информацию о долге перед «Оренбургом» за трансфер Веры

21 Октября 2024 • 15:19 Комментировать
Химки
...
Динамо Москва
27.10 16:30

Инвестор «Химок» Туфан Садыгов высказался о ситуации с переходом в клуб аргентинского полузащитника Лукаса Веры.

Ранее президент «Оренбурга» Василий Еремякин сообщил, что клуб все еще не получил денег от «Химок» за продажу Веры и подал иск в палату по разрешению споров РФС.

— Оплата там была раздроблена на несколько частей. Возможно, с нашей стороны была какая‑то задержка. Но мы уверены, что все задолженности будут погашены, — приводит слова Садыгова «Матч ТВ».

Специалист отметил, что «Химки» никогда никого не обманывали, но иногда бывают технические моменты.

В составе подмосковного клуба Вера провел 12 матчей в чемпионате России, отметился одним забитым голом и стал автором одного ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Оренбург Лукас Вера Туфан Садыгов трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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