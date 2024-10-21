Карпин отреагировал на получение Сантосом гражданства России

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос получил гражданство России – соответствующий указ Владимира Путина уже был опубликован. На вопрос по этому поводу ответил главный тренер сборной России Валерий Карпин.

«Как отношусь к получению Дугласом Сантосом российского гражданства? Пока никак», - цитирует Карпина Metaratings.

Ранее появилась информация о том, что Дуглас Сантос при получении гражданства будет иметь право играть за сборную России. Сантос представлял Бразилию на турнире ФИФА, но это было достаточно давно.

Дуглас Сантос – капитан «Зенита». За питерский клуб бразилец выступает с лета 2019 года.