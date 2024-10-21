Атакующий полузащитник «Спартака» Даниил Зорин может покинуть команду предстоящей зимой.

По информации Metaratings, 20-летний хавбек недоволен количеством игрового времени в текущем сезоне, поэтому с большой долей вероятности уйдет в аренду в зимнее трансферное окно.

Сообщается, что главным претендентом на Зорина является «Торпедо», которые еще летом хотело пригласить молодого полузащитника. Кроме того, интерес к Зорину есть со стороны «Балтики» и «Акрона», отметил источник.

В текущем сезоне Зорин принял участие в шести играх во всех турнирах, забил один гол и сделал три результативные передачи.

Контракт хавбека со «Спартаком» рассчитан до середины 2026 года. Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 700 тысяч евро.