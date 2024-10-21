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Ганчаренко готов принять Мостового на стажировку

21 Октября 2024 • 14:59 Комментировать (1)
Пари НН
...
Спартак Москва
27.10 14:15

Главный тренер «Пари НН» Виктор Ганчаренко готов принять на стажировку Андрея Мостового, планирующего начать тренерскую карьеру. Белорусский специалист, который недавно начал работать в нижегородском клубе, дал комментарий на этот счёт.

«Когда я начинал тренерскую карьеру, тоже несколько раз был на стажировках. Это нормальная практика. Мостовой – большой в прошлом игрок. Так что с радостью примем его в Нижнем Новгороде. Нам делить нечего», - цитирует Ганчаренко «Спорт-Экспресс».

Ближайший матч Премьер-лиги «Пари НН» проведёт в воскресенье, 27 октября, - против «Спартака» на своём поле. Стартовый свисток прозвучит в 14:15 по московскому времени. На текущий момент команда Ганчаренко располагается на 11-й позиции в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Мостовой Виктор Ганчаренко Пари НН ещё теги

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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
21 Октября 2024 в 15:04
ай малаца калхознек.. чистая душа.. кхе-кхе.. )))
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