Ганчаренко готов принять Мостового на стажировку

Главный тренер «Пари НН» Виктор Ганчаренко готов принять на стажировку Андрея Мостового, планирующего начать тренерскую карьеру. Белорусский специалист, который недавно начал работать в нижегородском клубе, дал комментарий на этот счёт.

«Когда я начинал тренерскую карьеру, тоже несколько раз был на стажировках. Это нормальная практика. Мостовой – большой в прошлом игрок. Так что с радостью примем его в Нижнем Новгороде. Нам делить нечего», - цитирует Ганчаренко «Спорт-Экспресс».

Ближайший матч Премьер-лиги «Пари НН» проведёт в воскресенье, 27 октября, - против «Спартака» на своём поле. Стартовый свисток прозвучит в 14:15 по московскому времени. На текущий момент команда Ганчаренко располагается на 11-й позиции в турнирной таблице.