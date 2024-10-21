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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Балахнин рассказал, какой результат прошедшего тура РПЛ его удивил эксклюзив

21 Октября 2024 • 14:56 Комментировать
Пари НН
1:1
Ростов

Футбольный эксперт Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о главных событиях 12-го тура РПЛ.

- Какие главные выводы можно сделать из поражения «Спартака» от «Краснодара»?

- Просто «Краснодар» был сильнее. Он во всем превосходил «Спартак». Хозяева напрягались, пытались, а у южан все выглядело прилично. Это бросалось в глаза. Я уже не говорю о тактике и подготовке команд. Ясно одно, что гости были лучше готовы к матчу.

- «Спартак» уже не выберется из середины таблицы? Он превращается в середняка?

- Он и до этого был середняком. Вроде бы появились какие-то нотки выздоровления, но потом затормозили обратно. Когда играется матч с конкурентным соперником, с которым надо себя показывать, москвичи пока не в состоянии этого сделать. При том, что в команде собраны достаточно хорошие футболисты, которые могут играть лучше.

- Как оцените чемпионские перспективы «Краснодара»?

- Пока никак. Мы не первый год видим яркие всплески «Краснодара» с разными тренерами. Но стабильности команде явно не хватает. Дай бог, чтобы в этом сезоне они ее приобрели, стали уверенными и могли реально бороться за золото. Но пока я не могу этого сказать. 

- Поражение «Локомотива» от «Химок» как восприняли?

- Это было не просто сенсационно. Местами «Химки» показывали неплохой футбол. Было видно, что они что-то умеют, но им не хватало. А в субботу я был удивлен, ведь «Локомотив» показывает интересный, атакующий футбол. Но произошел какой-то сбой. В команде много молодых ребят, и это способствует общей нестабильности. 

- У «Локомотива» было самое большое представительство игроков в сборной России. Может, это сказалось?

- Команда была в Москве, и футболисты не напрягались. Не думаю, что это сильно навредило. Трудно говорить и о каком-то спаде, надо смотреть на дальнейшие результаты.

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- Сенсацию в Химках обеспечил не только дубль Бакаева, но и отличный дебют в основе Джикии. Какими видите перспективы «Химок»?

- Там неплохая команда, которая умеет играть в футбол, контролирует мяч. Тренер привносит испанские нотки в игру «Химок». Не хватало стабильности в обороне, ведь часто команда пропускала неоправданные мячи. Может быть, Джикия привнесет стабильность. Это хороший футболист, лидер. Он может помочь и внутри команды, сплотить коллектив.  

- «Динамо» одержало в этом туре крупную победу, но на длительный срок выбыли два ключевых игрока – Майсторович и Лаксальт. Ожидать ли падения результатов? 

- Выбыли сильные футболисты, которые делают команду лучше. Но играло «Динамо» все равно не стабильно. Были и провалы. Уже второй год мы видим такую картину. Так что прочным лидером «бело-голубые» пока не стали.

- Ни Ганчаренко, ни Слишкович со своими новыми командами не смогли победить. Что об этом думаете?

- Нужно время, несмотря на то, что оба наставника знакомы с РПЛ. Двух недель здесь мало. За это время футболисты не успевают привыкнуть к требованиям, которые поменялись. Но самое основное, от чего зависит результат, - это уровень игроков этих команд. Это тоже важно учитывать. 

Елена Григорьевская

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