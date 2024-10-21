Защитник «Зенита» Дуглас Сантос получил гражданство России. Соответствующий указ президента России Владимира Путина был опубликован в понедельник.

Теперь Сантос не будет считаться легионером в России и сможет выступать за национальную сборную.

Дугласу Сантосу 30 лет. За «Зенит» защитник выступает с лета 2019 года после трансфера из «Гамбурга». С тех пор бразилец провёл 198 официальных матчей, в которых забил семь голов и отдал 33 голевых паса на партнёров. Сантос является капитаном «Зенита».

На текущий момент «Зенит» располагается на второй позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.