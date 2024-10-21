«Пари НН» готов взять Мостового на стажировку

«Спартак» отказал Александру Мостовому в стажировке. Поговаривают, что такое решение в московском клубе приняли из-за слов Мостового в интервью. Бывший игрок «Сельты» может пройти стажировку в другом клубе Премьер-лиги – в «Пари НН». Такую возможность допускает генеральный директор нижегородцев – Давид Мелик-Гусейнов.

«Нужно будет переговорить с Ганчаренко, конечно, но противопоказаний я не вижу. Это не будет руководство команды, вторжение в какие-то внутренние бизнес-процессы, вряд ли кто-то сможет предоставить такой формат погружения», - цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

На текущий момент «Пари НН» располагается на 11-й позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. В двенадцати прошедших турах команда смогла раздобыть двенадцать зачётных баллов.