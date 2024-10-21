Газзаев оценил работу Мусаева в «Краснодаре»

Известный тренер Валерий Газзаев высказался о работе Мурада Мусаева на должности главного тренера «Краснодара».

«Я очень положительно оценил бы его работу. Он принял команду посреди прошлого сезона, но у него был плюс в том, что он знал этих игроков, а они знали его требования», - цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

Газзаев отметил, что «Краснодар» Мусаева и в конце прошлого сезона боролся за чемпионство. А сейчас, по словам экс-рулевого ЦСКА, «быки» играют в удовольствие и с полной самоотдачей, за что Мусаева можно похвалить.

В двенадцати турах Премьер-лиги «Краснодар» добился девяти побед при трёх ничьих. «Быки» занимают первое место в турнирной таблице.