Мостовой упрекнул руководство «Спартака»: «Не знают футбольных манер»

Александр Мостовой, который планирует начать тренерскую карьеру, услышал отказ от «Спартака» по поводу стажировки. Экс-футболист «Сельты» дал комментарий по поводу ситуации. В прессе писали о том, что отказ «красно-белых» связан со словами Мостового в одном из интервью.

«Слышал, что это из-за какого-то интервью. Я посмеялся, ничего страшного тут нет», - цитирует Мостового «Чемпионат».

По словам Мостового, в других клубах руководители являются не такими обидчивыми. Известный в прошлом футболист упрекнул боссов «Спартака» по поводу футбольных манер.

«Мы привыкли к руководству «Спартака», где на протяжении многих лет есть не футбольные люди, которые не соблюдают футбольные манеры и не знают их», - сказал Мостовой.

«Спартак» на текущий момент располагается на шестой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. В ближайшем туре команда Деяна Станковича будет играть против «Пари НН» на выезде.