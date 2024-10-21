Газзаев: В «Спартаке» всегда виноват тренер

Известный тренер Валерий Газзаев дал комментарий насчёт критики в адрес рулевого «Спартака» Деяна Станковича. По словам экс-рулевого ЦСКА, критика тренера является нормальной, когда команда показывает неудовлетворительные результаты.

«Когда у такой команды с историей и амбициями, как «Спартак», нет результата, значит, всегда виноват тренер, ведь он отвечает за результат и качество игры. Вообще, в этом году «Спартак» играет нестабильно», - цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

На минувших выходных «Спартак» потерпел домашнее поражение от «Краснодара» со счётом 0:3. На текущий момент команда Деяна Станковича располагается на шестой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От лидирующего «Краснодара» «красно-белые» отстают на 11 очков.