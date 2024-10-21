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Дуглас Сантос может играть за сборную России при натурализации

21 Октября 2024 • 13:58 Комментировать

На прошлой неделе появилась информация о том, что защитник «Зенита» Дуглас Сантос может получить паспорт России. Сообщалось, что при таком раскладе Сантос не сможет выступать за российскую сборную, ведь он был заигран за Бразилию в турнире ФИФА (футбольный турнир Олимпиады). Впрочем, на самом деле ситуация обстоит иначе.

Агентство SILA International Lawyers извинилось за ошибку в своём предыдущем комментарии. Дело в том, что Сантос провёл последний матч за Бразилию до 18 сентября 2020 года. Таким образом, у футболиста есть основания для смены спортивного гражданство. Дуглас может играть за Россию и не считаться легионером в Российской премьер-лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
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